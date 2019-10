Così Brovarone: “Manca peso là davanti”

Il commento di Bernardo Brovarone a fine gara nel suo consueto spazio a Radio Bruno:

Una Fiorentina in evoluzione, oggi abbiamo capito di avere una reale solidità difensiva e ho visto Dragowski sicuro con i piedi che mi ha dato una bella sensazione. Poi la conferma di Caceres sempre preciso in difesa. A metà campo Pulgar che non gioca nel suo ruolo e che sarà il futuro di questa squadra, non sbaglia niente e insieme a Castrovilli ha fatto veramente bene. Il punto dolente di oggi è là davanti, Sottil è entrato veramente bene e anche Vlahovic mi è piaciuto. Noi giochiamo bene fino a 30 metri e poi davanti non c’è nessuno, Ribery gioca più indietro e lo fa bene e davanti abbiamo solo Chiesa che si spreme da solo e non ha riferimenti. Questo è il nodo della Fiorentina, con Montella che non può cambiare l’equilibrio dei primi 60 metri di campo. Se poi dovesse entrare Pedro, chi togli? E’ veramente difficile e l’unica soluzione è spostare Chiesa sulla fascia e mettere il centravanti.