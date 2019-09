“Corvino si era mosso in anticipo per Traorè, poi qualche intoppo che non voglio commentare”

Intervistato da tuttomrcatoweb.com, l’operatore di mercato Antonio Imborgia ha parlato anche del mancato trasferimento di Traorè dall’Empoli alla Fiorentina:

Perché non è andato in viola? Bisognerebbe chiederlo alla Fiorentina. Era fatta. Poi c’è stato qualche intoppo che non voglio commentare. Corvino si era mosso prima di tutti, con largo anticipo. Lo aveva pagato meno di quanto sia stato pagato, del resto non voglio parlare. Bravo Corvino, ma anche il Sassuolo che lo ha preso.