Corvino rivendica: “Ho portato io Vlahovic a Firenze, mi è bastato poco…”

All’indomani dei primi gol in Serie A di Dusan Vlahovic, torna a parlare Pantaleo Corvino. Appena una battuta in realtà, concessa al Corriere dello Sport, per rivendicare i propri meriti a proposito dell’attaccante serbo classe 2000:

Vlahovic l’ho portato due anni fa a Firenze insieme a Milenkovic. Mi è bastato poco per capire che fosse un talento. Del resto se segui i campionati i giocatori ci sono e io mi sono sempre attenuto a questa regola.