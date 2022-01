CorSport: spaccatura tra i tifosi, striscione al Franchi: “In Rocco we Trust”

Uno striscione appeso questa mattina al Franchi a favore di Rocco in risposta al duro comunicato della curva Fiesole di ieri

Oggi all'esterno dello stadio Franchi, si scrive nell'edizione online del Corriere dello Sport, alcuni tifosi della Fiorentina hanno voluto dedicare uno striscione al buon operato di Rocco Commisso: "In Rocco we trust, avanti Firenze", "In Rocco Commisso noi crediamo". Una presa di posizione piuttosto netta, a maggior ragione dopo il duro comunicato pubblicato ieri dalla Curva Fiesole sulla propria pagina Facebook, nel quale venivano criticati sia Dusan Vlahovic che il presidente per la cessione alla Juve dell'attaccante serbo (LEGGI IL COMUNICATO INTEGRALE)