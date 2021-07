Corsi: “Per una società meglio Gonzalez di S. Oliveira. Italiano può far bene”

Dai condizionamenti di Gattuso e Mendes alle prospettive della Fiorentina con Italiano. Il parere dell'ex ds Tito Corsi

Ai microfoni di Lady Radio l'ex direttore sportivo viola Tito Corsi ha parlato delle tematiche di casa Fiorentina: "Nico Gonzalez? E' un'operazione molto interessante, sia perché parliamo di un buon giocatore sia perché è giovane. Visto il contratto lungo può essere anche ceduto visto che è ha davanti a sé un buon avvenire. Hanno fatto benissimo a prendere lui e non Oliveira. L'età è tiranna, se la Fiorentina fa un programma ad ampio raggio, un giocatore anziano come Sergio Oliveira lo perdi al momento in cui è tempo di consolidare il programma".

Sulle questioni relative a Gattuso e Mendes: "Mendes faceva tutto da solo. Prima il procuratore tutelava gli interessi di chi aveva in procura, ma non partecipava all'intermediazione. Poi la regola è cambiata e a volte i mandati vengono dati allo stesso agente del giocatore: non si possono fare gli interessi di tutte le parti, è una logica da modificare. Gattuso? I programmi per la costruzione di una squadra prevedono che l'allenatore avalli certe scelte, ma poi la società deve andare a prenderli". L'arrivo di Italiano però può non farlo rimpiangere: "E' un allenatore molto forte fin dai dilettanti. Ha vinto la C e la B e poi salvato lo Spezia. Alla Fiorentina credo stia chiedendo giocatori giovani, ora non resta che vedere l'allenatore in un ambiente diverso. Ma ha ottime possibilità di fare bene".