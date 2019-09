Corsi: “Non mi spiego le difficoltà di Rasmussen, Bennacer non ha voluto la Fiorentina”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

“Montella ad Empoli è stato accolto come a casa sua, io l’ho conosciuto dal punto di vista personale molto bene, ho un legame particolare con lui. Già da ragazzo dimostrava di avere una grande personalità, ed anche per quello si capisce perchè è diventato una ottimo allenatore. Giampaolo è un professionista serio e uno dei migliori allenatori in Italia, anche se sta riscuotendo diversi problemi al Milan adesso, ma in una piazza così complessa non è una cosa così strana. Rasmussen? Neanche noi abbiamo capito le difficoltà che sta avendo, ma dalla fine della scorsa stagione. All’inizio del mercato di gennaio scorso mi fu chiesto da Napoli e Juventus, poi ha subito un lutto ed è stato un grosso problema per lui. Bennacer? Eravamo dell’idea di darlo alla Fiorentina in estate, eravamo già d’accordo tra società, ma lui ha voluto aspettare una squadra più importante. Lo voleva il PSG, ma alla fine l’ha spuntata il Milan.”