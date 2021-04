Corsi e ricorsi: Vlahovic come Vucinic, Iachini come… Mihajlovic

Le 17 reti di Vlahovic e l'assenza di sconfitte in stagione contro la Juve erano cose che non si vedevano da molto tempo a Firenze e in Serie A

Redazione VN

Il pareggio di oggi contro la Juventus ha portato la Fiorentina e il suo bomber Dusan Vlahovic all'aggiornamento di alcune statistiche: l'ultima volta che i viola hanno terminato una stagione senza subire sconfitte da parte della Juventus, infatti, è la 2011-12, con Sinisa Mihajlovic in panchina; invece, l'ultima volta che un attaccante di meno di 22 anni ha raggiunto i 17 gol di Vlahovic in campionato era il 2004-05: si tratta di Mirko Vucinic con la maglia del Lecce.