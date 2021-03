CorSera: “Sofferenza e intelligenza non si discutono, si rispettano”

Sofferenza e intelligenza non si discutono: si rispettano. Non è impossibile intuire cosa è successo.

Così Beppe Severgnini sulla lettera d’addio di Cesare Prandelli alla Fiorentina. Il giornalista, nell’edizione online del Corriere della Sera, sottolinea che le parole del tecnico sconsigliano speculazioni fantasiose.

“La Fiorentina e Firenze, con quest’ombra, non c’entrano. Cesare Prandelli è stato chiaro, chi lo conosce sa quanto fosse legato alla città e ai tifosi viola. La mente non segue sempre percorsi lineari: l’inquietudine è come l’acqua, trova ogni pertugio”. Possibile che il virus e tutto ciò che ne è conseguito abbiano influito, chiosa Severgnini, ma noi non è dato sapere in che misura.