Blindare la qualificazione a Euro 2020, il prima possibile. Il mantra di Mancini è chiaro a poche ora da Finlandia-Italia: in caso di sesto successo in altrettanti incontri, infatti, gli Azzurri sarebbero a un passo dalla qualificazione matematica e potrebbero poi festeggiare la matematica a ottobre, in casa contro la Grecia. Secondo il Corriere Della Sera, un altro dei temi chiave per il passaggio del turno sarebbe la possibilità da parte del CT di testare alcuni giovani interessanti nella storia della Serie A: fra questi Castrovilli della Fiorentina, ma anche Orsolini del Bologna e Pinamonti del Genoa.