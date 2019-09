Corri la Vita al Franchi per Fiorentina-Sampdoria

Mercoledì 25 settembre, in occasione di Fiorentina-Sampdoria i tifosi viola potranno sostenere l’Associazione CORRI LA VITA .

Fuori dallo Stadio vi saranno i volontari dell’Associazione a disposizione per fornire informazioni e raccogliere le donazioni per tutti i tifosi che vorranno essere vicini e contribuire , come peraltro hanno sempre fatto in passato dimostrando sensibilità, generosità e vicinanza.

I volontari saranno riconoscibili dalle loro magliette rosa, il colore scelto per l’edizione 2019 : la corsa si correrà domenica 29 settembre.

(violachannel.tv)