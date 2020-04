Coronavirus, Pezzella racconta: “Ho avuto paura, non era facile restare sereno. Ora allenamenti personalizzati”

German Pezzella, capitano della Fiorentina, ha raccontato al Corriere della Sera la sua brutta esperienza col Coronavirus. Ve ne proponiamo un estratto, la versione integrale all’interno del quotidiano in edicola:

Paura? Confesso di sì. È vero che per me il virus è stato simile all’influenza, ma nei primi giorni della malattia ti vengono un sacco di pensieri. Per fortuna la famiglia e gli amici, pur non fisicamente, mi sono stati vicini. Ho cercato, dentro di me, di non perdere la serenità, ma non è stato facile. Lo staff medico mi ha seguito sin dal primo momento, ora seguo un percorso personalizzato come gli altri giocatori della Fiorentina. Non è semplice allenarsi così, ma speriamo che presto si possa tornare al centro sportivo. Ripartenza? La decisione sulla ripartenza deve essere presa dai medici e dagli esperti. Quando succederà l’importante è che sia garantita la sicurezza di noi giocatori e di tutti gli addetti ai lavori.