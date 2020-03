Pulgar in nazionale, emergenza Corona virus: il ministro cileno chiede la quarantena

Ai primi viaggi intercontinentali ecco che spuntano i problemi per i giocatori di ritorno dall’Europa “infetta”. Arturo Vidal del Barcellona e Alexis Sanchez dell’Inter saranno messi in quarantena al loro rientro in Cile prima dei prossimi match validi per le qualificazioni alla prossimi mondiali. Lo ha annunciato il ministro della Sanità Jaime Manalich in vista dell’incontro che la nazionale cilena giocherà contro l’Uruguay (il 26 marzo) e contro la Colombia, cinque giorni dopo.

“Non facciamo alcuna distinzione circa la professione delle persone perché nessuno è immune da questo virus”, ha detto Manalich. A questo punto sono a rischio anche Erik Pulgar della Fiorentina e il centrocampista del Bologna, Gary Medel.