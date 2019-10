Corini: “Fiorentina ottima squadra, abbiamo pagato emotivamente il KO di Dessena”

Parola anche al tecnico delle Rondinelle Eugenio Corini nel post-gara di Brescia-Fiorentina 0-0. Queste le sue parole a Sky Sport:

Dessena? Si è spaventato perché era la gamba dello stesso infortunio grave di tempo fa. Ha una forte contusione, aspettiamo gli esami ma speriamo che non sia nulla di grave. Speriamo bene. Da questo infortunio abbiamo pagato qualcosa a livello emotivo, giocando contro una bella squadra come la Fiorentina. Abbiamo provato comunque a fare il nostro gioco e abbiamo conquistato un punto importante. Speravo che venisse fuori la resistenza, ma qualcosa ci ha scombussolato, c’era la percezione che in alcune situazioni fosse sbagliata l’ultima scelta. Abbiamo comunque retto bene anche in reattività e scelte migliori e lo spirito della squadra mi è piaciuto.