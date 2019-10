Corini: “Balotelli ha avuto un problema ad un ginocchio, valuterò chi schierare”

Eugenio Corini, allenatore del Brescia, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di lunedì sera contro la Fiorentina:

Montella? “La battuta di Montella ci sta (ride, ndr). Anche loro hanno recuperato un ottimo elemento come Chiesa dopo l’infortunio che ha avuto in Nazionale, anche noi pensavamo ad un suo stop più prolungato. È importante fare punti in casa, negli ultimi match è mancato un pizzico di fortuna. Veniamo da tre sconfitte consecutive, vogliamo regalare al pubblico una vittoria, ce la metteremo tutta”.

Fiorentina? “Giocano con due punte, occupano spazi di campo in modo particolare. Chiesa attacca la profondità, Ribery preferisce andare in dribbling e successivamente in percussione. Dobbiamo essere bravi a recuperare palla e giocarla subito in avanti, hanno fisicità ed è difficile entrare nella loro difesa. Poi con un attacco profondo ti possono far male, Ribery ha qualità nel palleggio”.

Balotelli? “Anche lui avrebbe preferito giocare, ma il calendario è così e ti mette davanti 3 partite in sei giorni. Dobbiamo solo lavorare per prepararci al meglio. Ha avuto un piccolo problema al ginocchio, nei giorni scorsi ha fatto delle terapie. Valuterò per bene chi schierare, la Fiorentina lavora bene la palla dunque ho bisogno di giocatori con determinate caratteristiche. A me piacciono i giocatori generosi che lavorano per la squadra”.