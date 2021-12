Coppa Italia obiettivo viola, ma col Benevento sarà turnover. In attacco…

Come detto da Pradè dopo la vittoria sulla Salernitana, la società e Commisso tengono particolarmente alla manifestazione

Uno degli obiettivi che Vincenzo Italiano si è posto di raggiungere prima della sosta natalizia è sicuramente quello di eliminare il Benevento in Coppa Italia per poter superare il turno. Anche la società, in primis Rocco Commisso, tiene molto alla manifestazione, come ribadito da Daniele Pradè al termine della vittoria ottenuta contro la Salernitana. Nonostante l'importanza della partita, il tecnico viola potrebbe operare comunque un corposo turnover, per far rifiatare giocatori che non si sono mai fermati e dare minutaggio anche a coloro che fin qui di spazio ne hanno avuto poco. Ecco che allora potremmo vedere come terzini Venuti e Terzic, mentre al centro della difesa Igor permetterà ad uno tra Milenkovic e Quarta (più probabile l'argentino) di riposare. Il centrocampo potrebbe essere stravolto: Youssef Maleh - una delle note più liete delle ultime due partite - dovrebbe giocare dal 1' e magari una chance l'avranno anche Benassi ed il rientrante Pulgar. In attacco sicuro di una maglia sembra essere Riccardo Saponara, che manca dai titolari dalla sconfitta di Empoli, mentre potrebbe essere Sottil l'altro esterno. E come centravanti? Super-Vlahovic ha sempre giocato fin qui, Nico Gonzalez può fare quel ruolo, ovviamente con attitudini differenti. L'ipotesi Kokorin dal 1', al momento, pare difficile.