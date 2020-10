Coppa Italia, Mandorlini (Padova): “Bello giocare con la Fiorentina ma ne avremmo fatto a meno”

Sala stampa di Padova-Sudtirol, l’allenatore del Padova Andrea Mandorlini ha parlato così anche in vista della sfida di mercoledì (ore 18) di Coppa Italia contro la Fiorentina:

Guardo a preparare le partite e a fare in modo di avere una squadra che prepara la partita in una certa maniera, non so se ho trovato la quadra, so che posso contare su tanti giocatori bravi che si possono mettere in discussione. Qualche errore lo abbiamo indotto con la pressione, sono contento, difficile aggiungere altro, ora mercoledì abbiamo una partita bella da giocare contro la Fiorentina, ne avremmo fatto a meno, ma siamo sulla strada buona.