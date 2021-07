Copa America, Argentina in finale: due viola titolari

L'Argentina vola in finale di Copa America dove affronterà il Brasile. Nella notte anche due viola titolari

Sarà l'Argentina a raggiungere il Brasile nella finalissima della Copa America. Nella seconda semifinale del prestigioso torneo sudamericano la squadra di Scaloni ha battuto la Colombia solo ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. A segno Lautaro Martinez da una parte e Diaz dall'altra. Fra i tanti elementi della Serie A in campo (da De Paul a Cuadrado e Zapata) anche due viola, titolari. Nell'Albiceleste, infatti, ha giocato per tutto il match German Pezzella (rimediando un giallo a fine gara), mentre Nico Gonzalez è rimasto in campo 67' prima di lasciare spazio a Di Maria. Ai tiri dal dischetto errore di De Paul per l'Argentina, ma sbagliano dall'altra parte Sanchez, Mina e Cardona.