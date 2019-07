Convocati per Montecatini: assenti Hancko, Eysseric e Dabo, cessione in vista?

Questi i convocati per il ritiro di Montecatini comunicati dalla Fiorentina:

Baez, Benassi, Biraghi, Boateng, Brancolini, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cristoforo, Dragowski, Gori, Hristov, Milenkovic, Montiel, Pezzella, Ranieri, Saponara, Simeone, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic, Zurkowski.

Assenti Hancko, Eysseric e Dabo. Cessione in vista per loro? Nella lista mancano anche Lirola e Rasmussen. Il primo è in attesa dell’ufficialità dell’acquisto che dovrebbe arrivare domani, il secondo è ancora alle prese con il problema virale.

