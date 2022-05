Convocati Argentina: i verdetti su Gonzalez e Quarta

Ecco i convocati dell'Argentina in vista del mondiale in Qatar

Nella giornata odierna sono usciti i convocati dell'Argentina in vista del mondiale in Qatar. Il ct Scaloni ha quindi riportato il verdetto della sua scelta su i due giocatori viola interessati: Nico Gonzalez e Martinez Quarta. Mentre il primo andrà con i compagni a giocarsi il mondiale, il difensore non è stato selezionato, complice anche il pessimo periodo che sta attraversando nella Fiorentina. Ecco la lista: