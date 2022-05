Contro la Roma grande coreografia della Curva Fiesole: ecco le istruzioni

Il tifo viola più caldo si sta preparando per supportare al massimo la truppa di Vincenzo Italiano contro i capitolini

Se non è la gara più importante della stagione, poco ci manca. Domani sera contro la Roma, la Fiorentina di Vincenzo Italiano deve vincere assolutamente per continuare a sognare l'Europa. E per farlo, come ha detto lo stesso tecnico gigliato, ci sarà bisogno anche e soprattutto di tutto il supporto possibile da parte del Franchi. La Curva Fiesole ha organizzato una coreografia per la serata e sta condividendo sui social le istruzioni per preparare tutto al meglio.