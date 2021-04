Contro la Juventus per sfatare il tabù Franchi

La Fiorentina al Franchi non vince dalla sfida contro lo Spezia

La Fiorentina non vince contro una big al Franchi dallo scorso gennaio, quando Iachini fermò l'Atalanta in Coppa Italia. Da lì solo sconfitte, e l'ultima vittoria contro lo Spezia è comunque di alcuni mesi fa. Come racconta TuttoSport, i viola proveranno nella grande impresa di fermare la Juventus nella gara di domani, da sempre la più sentita da Firenze. Si tratterebbe di un evento storico, visto che la Fiorentina ha battuto due volte la Juventus nella stessa stagione solo tre volte, nel '40-'41 e nelle stagioni dei due scudetti. Vincere per la salvezza e per tornare a fare punti al Franchi e sfatare il tabù, magari contro una grande.