Contratto: “Ribery può dare tanto alla Fiorentina. Mercato? Lasciate programmare la società”

Renzo Contratto, ex viola ed oggi procuratore, è stato intercettato direttamente da Milano da Radio Bruno e ha parlato del mercato della Fiorentina, oltre che delle ambizioni viola:

Ribery? Un giocatore che può dare tanto, anche come insegnamento per i giovani. Lui è un’icona del nostro calcio, peccato che sia arrivato in Italia solo così tardi. Bisogna avere pazienza: quando c’è un cambio di proprietà e uno stravolgimento importante a livello tecnico è normale che bisogna dare il tempo. La dirigenza sta agendo sul mercato considerando anche i tempi stretti con cui hanno operato. Chi sta in società programma in maniera intelligente. Pedro? Ne parlano molto bene, speriamo che si affermi”.