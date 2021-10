Contratto: “Commisso ha fatto bene, ma ho un appunto da fare alla Fiorentina”

L'opinione da agente da parte del procuratore ed ex calciatore viola

"Per me l'uscita è stata corretta. Tutti devono sapere, i tifosi devono essere messi al corrente. Commisso deve pensare al club, gli agenti pensano agli interessi del giocatori e ai loro: serve trovare un equilibrio che accontenti l'una e l'altra parte. Se poi non si raggiunge questo punto di equilibrio, va detto che il costo del giocatore è stato in fin dei conti ammortizzato e lo tieni per altri due anni. L'unico piccolo appunto che mi sento di muovere alla dirigenza è che il valore di Vlahovic era già noto in Primavera, si è poi dimostrato all'altezza anche in prima squadra e un giocatore giovane, attaccante, di questo livello, è merce rara. Già due-tre anni fa occorreva farlo rinnovare e forse oggi saremmo in un'altra situazione".