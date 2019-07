Se c’è un giovane sul quale Vincenzo Montella nutre dei dubbi, questo è Riccardo Sottil. E probabilmente continuerà ad averli, il mister, nonostante la grande giocata che ha portato al gol del 2-1 contro il Chivas Guadalajara. I calciatori non si giudicano da un singolo gesto, ma attraverso i singoli gesti messi insieme. Quindi un tiro, un movimento, e nel caso dell’esterno classe ’99 anche «come farà la fase di non possesso».

«Deve migliorare se vuole restare in Serie A: da parte sua c’è grande impegno, ma deve capire come fare al meglio entrambe le fasi», così Montella ne aveva parlato a Moena. Lui, Castrovilli e Ranieri: tutti su un aereo per l’America. Le convocazioni e il mercato non lasciano spazio a interpretazioni e Sottil, il posto da titolare, al momento lo ottiene quasi per inerzia. Spunti positivi e velocità nel cambio di passo impressionante: è un calciatore leggermente maturato rispetto al giorno del trasferimento al Pescara, società che resta alla finestra, pronta a incunearsi tra i dubbi dell’Aeroplanino. Le sue doti, però, le aveva già mostrate in Primavera.

Sottil ha esordito in Serie A grazie a Stefano Pioli, che in lui non ha mai intravisto niente di speciale, nonostante il reparto offensivo non spiccasse per alternative tecniche. Questa potrebbe essere l’estate dei giovani, in un mercato che cuoce a fuoco lento. Ricky sente la porta, lo ha dimostrato segnando con un rasoterra a giro sul secondo palo che non lascia spazio a interpretazioni. Chiesa è tornato, ma i momenti per meritarsi la conferma non mancheranno, specialmente in allenamento. Perché che sapesse segnare lo sapevamo, adesso lo aspettiamo nei compiti difensivi. Continuando così, le chiavi per le porte della conferma potrebbero essere sue.

