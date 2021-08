Conti, pronto ad accendersi un derby: la posizione della Fiorentina

Conti piace alle genovesi, la Fiorentina per ora osserva

Tutto porta alla separazione tra Andrea Conti e il Milan a poco meno di un anno dalla scadenza. Conti ha in D’Aversa, come riporta Alfredo Pedullà, un estimatore ma la Sampdoria per ora non affonda. Mentre il Genoa ha intenzione di sferrare l'offensiva già nelle prossime ore, è un profilo che piace molto a Ballardini. La Fiorentina invece, che era fortemente interessata a Conti prima del suo prestito al Parma, appare in una posizione di stand-by.