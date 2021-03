Confcommercio tifa Fiorentina: “ViolaPark progetto meritevole”

Il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni: “Auspichiamo che si superino al più presto le difficoltà nate con il ricorso al Tar. Il nuovo centro dell’ACF Fiorentina è un’opportunità che non possiamo permetterci di perdere, anche per i risvolti importanti che avrà sull’occupazione e sullo sviluppo del territorio. In più, il turismo sportivo è fra i trend turistici in crescita nel post Covid e avere un polo di attrazione alternativo ma vicino a Firenze servirà a diminuire la pressione sul centro storico. Il “Viola Park” è un progetto meritevole sotto vari aspetti, non ultimo quello economico, perché creerà nuova occupazione e attirerà persone e investimenti, offrendo un assist decisivo alla crescita di molte imprese della zona”. Ne è convinta la Confcommercio di Firenze, che si schiera compatta a favore del nuovo centro sportivo dell’ACF Fiorentina.