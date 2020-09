Condò: “La Fiorentina parte avvantaggiata, deve puntare all’Europa. Vlahovic…”

Paolò Condò ha parlato dell’attualità di casa Fiorentina a Lady Radio:

Con l’arrivo di Borja Valero credo che la Fiorentina sia ben coperta a centrocampo, Conte lo ha preferito anche ad Eriksen. Sicuramente non sarà a disposizione per 45 partite, ma è un buon acquisto. Non va dimenticato anche Bonaventura che vedo più come trequartista. Il prezzo di 20 milioni per Torreira mi sembra corretto, forse è anche comprato bene. Se non fai giocare Vlahovic devi darlo in prestito, in particolare se arriva un altro attaccante. Io credo che lui sia un talento di qualità superiore. Il traguardo della Fiorentina deve essere o l’Europa League oppure puntare alla terza competizione europea, la Confederations League. Se la giocherà con Roma, Lazio e Sassuolo. Potrà essere un campionato molto strano fino a dicembre, le squadre che hanno cambiato poco e finito bene, come la Fiorentina, possono essere avvantaggiate