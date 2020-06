Concorrenza fittissima per Urzi: arriva l’offerta di due club di A

Non solo Fiorentina, c’è mezza Serie A sulle tracce del giovane esterno classe 2000 del Banfield Augustin Urzi (LA SCHEDA). Oltre ad alcuni club di MLS sul giocatore ci sarebbero Inter, Roma Sampdoria, Torino e Sassuolo. Questi ultimi due club avrebbero fatto una prima offerta al club argentino di circa 7-8 milioni per l’80% del cartellino. Visti i numerosi corteggiamenti il prezzo per il talento argentino potrebbe lievitare ulteriormente. Lo riporta è T&D. (LEGGI ANCHE)