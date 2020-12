Comunicato ATF: “Alla squadra chiediamo rispetto, fuori chi non ci vuole stare. I media…”

Una presa di posizione del gruppo ATF sul momento delicato della Fiorentina e su come viene affrontato dai media:

Come Associazione, in rappresentanza di migliaia di tifosi fiorentini, ci sentiamo in dovere di prendere posizione di fronte al pessimo trattamento mediatico riservato alla nostra squadra.

Attenzione, non vogliamo minimizzare la grave situazione in cui ci troviamo, la società e chi per lei opera, si dovrà assumere le proprie responsabilità di fronte ai risultati ottenuti ma è imbarazzante vedere come una buona parte del giornalismo locale, e talvolta nazionale, non perda l’occasione per gettare discredito e destabilizzare l’ambiente viola attraverso notizie false o non verificate. Notizie che nella maggior parte dei casi paiono fatte circolare ad arte da chi magari in questo primo anno e mezzo di corso Commisso non ha ottenuto il “posticino” o il favore che si aspettava. Senza dimenticare chi a partita ancora in corso aveva già fatto il funerale alla Fiorentina lunedì sera… gli è andata male !

E’ da ritenersi un affronto alla categoria e a chi questo lavoro lo fa seriamente (pochi eletti ormai).

Ogni settimana poi dobbiamo assistere al teatrino dei vari sovrintendenti, archistar (?) e architetti vari, dei quali non si conosce spesso neanche il nome, che non perdono occasione per parlare del “Franchi” in cerca di un minuto di notorietà oppure per compiacere qualchuno dei “poteri forti”… Ma dove eravate fino ad ora ? Dove eravate quando allo stadio potevamo andare con i nostri figli sotto strutture pericolanti e con bagni al limite della civiltà ? Tappatevi la bocca e tenete giù le mani dalla Fiorentina e da chi sta cercando di lasciare qualcosa di bello a Firenze. Verrà il giorno che la gente presenterà il conto.

Alla squadra e a Cesare Prandelli, nel quale abbiamo piena fiducia, chiediamo di rispettare la maglia e soprattutto di tenere fuori chi non se la sente, chi non ha voglia di lottare o ha la testa altrove. Costoro se ne possono andare anche subito !

Ripartiamo dagli ultimi 45 minuti contro il Genoa, da quel gol al 97° che sicuramente avrebbe fatto esplodere lo stadio intero.