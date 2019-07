“Comportamento di Chiesa non mi esalta, Firenze non è una prigione”

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, ha parlato di Federico Chiesa:

Tutti parlano, ma l’unico a non averlo fatto è proprio Chiesa. Il suo comportamento non mi sta esaltando. Pare che qualcosa nella sua testa si sia sedimentato e che lo porti lontano da Firenze. Ha ancora tre anni di contratto con la Fiorentina, non vedo l’urgenza di prolungarglielo. A Firenze ha il posto di titolare assicurato nella stagione che porta al’Europeo, non mi sembra che Firenze sia una prigione per lui. Con i Della Valle sarebbe già stato ad allenarsi a Vinovo. Per me resta, Commisso è stato chiaro. Enrico Chiesa dovrebbe essere il primo a fare evitare al figlio queste situazioni. L’idea di bruciare tutto e subito potrebbe essere deleteria per Chiesa, non si brucia restando un altro anno a Firenze. Anzi: il suo patrimonio viene tutelato. A Torino diventerebbe uno dei tanti.