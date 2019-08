Commisso vuole alzare l’asticella anche fuori dal campo. FPF, Lega e Mediacom: ecco come aumentare i ricavi

Aumentare i ricavi del club, porre prepotentemente sul tavolo della Uefa la questione del fair play finanziario che, così come concepito, finisce per aumentare invece che ridurre il gap con le big del calcio europeo e soprattutto far pesare in Serie A il nome e la storia sportiva, della Fiorentina. E’ anche questo l’obiettivo di Rocco Commisso, con ambizioni dentro e fuori dal campo. Sul Corriere Fiorentino si parla del tycoon americano che intanto attraverso la Mediacom cerca di mostrare il suo marchio sulle maglie della Fiorentina. Il primo passo per alzare l’asticella Commisso lo ha fatto proprio attraverso l’auto-sponsorizzazione che dovrebbe consentire al club cospicui introiti aggiuntivi in grado di spostare il limite derivante dai vincoli del fair play finanziario.

Poi, però c’è la partita più importante, quella di dare alla Fiorentina un ruolo di primo piano al tavolo della serie A. Una sfida difficile, sopratutto per chi è fino a questo momento è rimasto fuori dalle alleanze e dai meccanismi che hanno gestito il massimo campionato negli ultimi anni. Con il suo fidato braccio destro Joe Barone dovranno mostrare una convincente via alternativa per imporre quel cambio di marcia che il calcio italiano non può più rimandare e per perseguire altre idee di ristrutturazione: stadi nuovi, rapporto tra la serie A e le serie minori, squadre B.