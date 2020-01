Commisso, un tifoso fra i presidenti. In America esaltano Rocco e la sua avventura

Commisso si sta godendo un periodo di luna di miele con i tifosi. Questa situazione potrebbe cambiare, ma, a differenza di Elliott col Milan o di Glazer col Manchester United, i suoi legami con il club vanno oltre la facciata. Rocco è un tifoso del calcio italiano, prima di tutto. Da quando ha comprato la squadra, ha assistito alle sessioni di allenamento, tenuto conferenze stampa, pranzato con i giocatori e presenziato a tutte le partite quando ha potuto. “Lo adoro – ha detto – Perché pensate che sia qua?”

Così si conclude un lungo articolo dedicato a Rocco Commisso su Bloomberg.com, che ripercorre i passi del presidente della Fiorentina dall’acquisto alle esultanze contro SPAL e Atalanta. I tifosi lo adorano, c’è una grande differenza rispetto alla passata gestione.

Non manca un approfondimento sull’aspetto economico: si legge che i club italiani costano molto meno e sono indietro rispetto a quelli delle altre maggiori leghe europee, inoltre c’è la minaccia della Juventus, che ha da tempo proposto una superlega esclusiva. Commisso non molla e cerca di investire per colmare questo gap. Il calcio europeo è rischioso, perché si può retrocedere, e gli investimenti a lungo termine sono più complicati e rallentati dalla burocrazia, ma Rocco c’è e proverà a riportare nel calcio che conta la sua Fiorentina.