Commisso sorride, Mediacom continua a crescere: “Migliore prestazione trimestrale di sempre”

Mediacom Communications Corporations ha riportato i risultati relativi al trimestre chiusosi il 30 settembre 2020. Rocco Commisso può ritenersi molto soddisfatto dei numeri della sua azienda che, nonostante l’epidemia, appare in continua crescita. I ricavi sfondano ancora il muro dei 500 milioni di dollari (538,6 con un incremento del 5,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). L’utile operativo è di ben 228,9 milioni, in aumento del 15,4% rispetto all’anno precedente. E importante anche il dato relativo al flusso di cassa libero: pari a 138,9 milioni, in aumento del 41,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Queste le parole del Presidente Commisso:

Coronavirus

Nonostante le sfide posteci dalla pandemia di coronavirus e le tempeste e gli uragani che si sono abbattuti su alcuni dei mercati da noi serviti, i nostri dipendenti, grazie alla loro dedizione e al duro lavoro, hanno saputo aiutare Mediacom a ottenere risultati fantastici in questo trimestre, sia dal punto di vista operativo, sia dal punto di vista finanziario

Dati Mediacom