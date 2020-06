Commisso: “Sono come un padre per i giocatori, penso che Chiesa abbia capito le nostre ambizioni”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato al Corriere dello Sport, proprio nel giorno della sua ricorrenza alla guida della società viola. Facendo un bilancio della sua esperienza fin qui, alla richiesta di cosa cambierebbe con la bacchetta magica, il presidente viola ha detto chiaramente “Inanzi tutto la pandemia, poi introdurrei il Var a chiamata. Modificherei la politica e la burocrazia, che stanno rovinando l’Italia“. Ha parlato anche del forte legame che è nato con la città di Firenze, che non si sarebbe mai aspettato di trovare una tifoseria così calda dall’America. Commisso ha parlato anche del suo approccio paterno nei confronti dei giocatori: “I più giovani li coccolo, hanno bisogno di un presidente che sia anche un po’ un papà. Ho riempito di attenzioni Chiesa quando è venuto in America per la tourneè, ma coccolo anche Castrovilli e Vlahovic. Con i ragazzi che hanno avuto il Covid 19 mi facevo sentire tutti i giorni“. Alla domanda se queste attenzioni potranno convincere Chiesa a restare in viola, la sua risposta è stata: “Me lo auguro, spero che abbia capito le nostre ambizioni“.