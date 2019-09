Ecco le parole di Rocco Commisso a Sky Sport, dopo l’arrivo a Peretola:

Lo avevo detto che tornavo, domani ci divertiamo. Se non vinciamo, non vengo più… Mi aspetto una bellissima partita, con grande rispetto per tutti. La nostra squadra darà tutto, sarebbe bellissimo un gol di Federico (Chiesa, n.d.r.), l’ho visto giocare in Nazionale contro la Finlandia, è andato molto bene. Si parla tanto di questa partita contro la Juve, i fiorentini ci tengono assai, pure io. La gara verrà vista in tutta il mondo, soprattutto negli Stati Uniti. Stiamo lavorando per rinforzare la squadra e per andare fast-fast-fast per stadio e centro sportivo, domani e dopodomani avremo diversi incontri. Ribery? E’ un campione, ha vissuto anni complicati da bambino, darà tanto al nostro gruppo. Rinnovo per Chiesa se ci fa vincere contro la Juve? Cosa farò lo saprò davvero solo in quel caso…