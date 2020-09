Commisso: “Più forti dell’anno scorso. Iachini deve fare più di 58 punti. Attaccante? Non ce n’è bisogno”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria contro il Torino per 1-0:

“Castrovilli? Si leggono troppe cose che non esistono. Gaetano resta con noi. Avevo detto che doveva segnare e così è stato.

Fiorentina tra le prime sette? Siamo più forti dell’anno scorso, dobbiamo stare nella parte sinistra della classifica. Se faremo meglio, sarà una buona stagione. Mi hanno detto che è la millesima vittoria al Franchi, hanno aspettato me per vincere.

Chiesa? Avete sentito altro che io non so (ride, ndr). Perché non parliamo della partita? Mi volete sempre far sbilanciare. Guardiamo chi è entrato. Non c’è bisogno di un attaccante, i giocatori davanti possono segnare. La squadra è più forte di quella della scorsa stagione e mancavano anche Amrabat e Pezzella. Sirigu ha fatto una grande partita, avremmo meritato di vincere più di 1-0. Mi sono piaciuti Biraghi, Duncan e Milenkovic.

Siamo stati sfortunati, ci hanno tolto un gol fatto. Iachini? Ha la mia fiducia. Riconosco il suo grande lavoro. Ha conquistato 58 punti, ora deve fare meglio.

Fiorentinna senza debiti? Non è concorrenza sleale. I debiti sono una malattia. Se li avessi avuti, non sarei arrivato a questo punto. I debiti li faccio in America, mentre l’Italia ha bisogno di cash. Sul centro sportivo andiamo avanti, sul Franchi si vedrà.

Mercato? Sono contento della squadra. Vedremo se ci saranno delle opportunità e cosa succederà nelle prossime settimane. Il fatto di avere soldi ci ha aiutato. A gennaio la squadra era già formata. Dopo l’esonero di Montella ho avuto paura di retrocedere in Serie B, per questo motivo ho chiesto di costruire la squadra subito a gennaio. Oggi sono arrivati anche altri ragazzi di cui sono molto contento. Ho visto vincere in occasione della prima partita, la scorsa stagione ho dovuto aspettare quattro mesi”.