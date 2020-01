Commisso: “Si vede un nuovo atteggiamento, dopo due mesi che non mi sono piaciuti. Il mercato…”

Dopo il pari di Bologna, ha parlato ai giornalisti presenti al Dall’Ara il presidente viola Rocco Commisso, le cui parole vengono riportate in diretta da Radio Bruno:

Finalmente ho visto una squadra combattiva, dopo due mesi che non mi sono piaciuti per niente. Avete visto come urlava dalla panchina Iachini? C’è tanto rammarico per una vittoria sfumata alla fine, pensavo che riuscissimo a portare la vittoria a casa. Ho sofferto di più nella parte centrale della gara che alla fine, poi è arrivato questo gol a sorpresa. Il mercato? Non parlo di questioni extra-partita oggi, ho visto la squadra dispiaciuta negli spogliatoi dopo il fischio finale, ma ripartiamo con fiducia dai cambiamenti visti qui a Bologna. Ripeto, adesso sono contento dell’atteggiamento della squadra in campo.