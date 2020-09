Commisso: “Questo è il calcio, meritavamo di più. Futuro Chiesa? Vediamo, mercato non è chiuso”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Inter-Fiorentina:

Questo è il calcio, si vince e si perde in minuti e secondi. Oggi abbiamo perso la partita in 3 minuti purtroppo. Loro sono una squadra fortissima, forse la migliore d’Italia. Dobbiamo accettare il risultato, siamo giovani. Sicuramente abbiamo una squadra migliore dell’anno scorso. Oggi meritavamo almeno un pareggio, Ribery è stato fenomenale. Chiesa ha avuto qualche problemino fisico ed è dovuto uscire prima, ma queste cose succedono. L’obiettivo resta quello di stare nella parte sinistra della classifica, e credo ci riusciremo. Siamo migliorati molto, sono fiducioso. L’anno scorso abbiamo perso le prime due partite, fu un inizio complicato. Quest’anno è diverso, ci siamo. Futuro Chiesa? Nell’ultima settimana di mercato tutto è possibile. Il mercato non è chiuso, si vedrà nella prossima settimana. La Fiorentina deve proseguire con il concetto che ho impostato, servono infrastrutture per competere ad alto livello. Dobbiamo alzare il fatturato e comprare giocatori più forti. Basta guardare l’Inter, hanno fatto 4-5 cambi mettendo dentro giocatori da 40 milioni ciascuno.