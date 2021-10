Commisso-Nardella, prove d’intesa: suoneranno insieme per beneficenza

Che feeling tra Commisso e Nardella. Non solo tema stadio, suoneranno insieme per un concerto di beneficenza

Come riportato da Repubblica, il feeling fra Nardella e il presidente viola verrà fortificato ancora di più con un concerto per beneficenza organizzato proprio da quest'ultimi. La cosa interessante però, è la presenza di Nardella e Commisso sul palco con i loro strumenti, violino e fisarmonica, pronti a dare spettacolo per la città di Firenze. L'evento è in programma verso dicembre ma ancora è da decidere la data esatta e il luogo.