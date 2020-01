La partita stadio va avanti e Rocco Commisso non ha intenzione di arrendersi. Questa mattina, all’indomani di Fiorentina-Spal, sta infatti andando in scena un altro, ennesimo, incontro in Palazzo Vecchio tra il presidente viola e il sindaco Dario Nardella. Le parti cercano un nuovo confronto per cercare un punto d’intesa di fronte ad un progetto che ha presentato fin qui vari ostacoli. Seguono aggiornamenti.