Commisso: “Montella? Spero non si monti la testa. Orgogliosi di questa città”

Rocco Commisso ha rilasciato alcune dichiarazioni al suo arrivo a Villa Vittoria, per la festa riservata a sponsor e dipendenti della Fiorentina:

“Non sono mai stato qui, altra eccellenza di Firenze. Oggi giornata di lavoro, abbiamo fatto una bella cosa per il Meyer, poi progetti per lo stadio. Ho visto che Montella è stato nominato uno dei migliori allenatori della settimana, spero non si monti la testa. Possiamo fare meglio, non dobbiamo ripetere Genova.

Credo che tutti a Firenze vorrebbero qualcosa di nuovo; andiamo avanti, ci vuole tempo, più di quanto immaginavo. Cori razzisti? Ho detto la mia, sono cose che non mi piacciono. I nostri tifosi sono bravissimi, voi dovete essere orgogliosi di questa città. Lavoriamo tutti insieme, anche i giornalisti.”

