Commisso: “Mi aspettavo questa prestazione dai ragazzi, si vedeva che con il tempo avremmo fatto bene”

Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha voluto far arrivare la sua voce ai media ufficiali della squadra viola, dopo la grande vittoria di San Siro contro il Milan:

Vi dico la verità, mi aspettavo che i ragazzi facessero una partita così. Dopo tre partite siamo già nella parte sinistra della classifica, non c’è voluto assai, ma si vedeva dal primo giorno che con un po’ di tempo avremmo fatto bene. Sono molto contento per i ragazzi, per Montella, per Pradè e per Barone e Antognoni. Mi hanno fatto contento e voglio ringraziarli.