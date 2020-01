Commisso: “Mercato buono per il futuro, i tifosi abbiano fiducia. Sarò a Torino per Juve-Fiorentina”

A margine della chiusura di mercato, il Presidente viola Rocco Commisso al Tuscany Hall ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti presenti:

Io dico che la Fiorentina è regina del mercato. Con Cutrone ci siamo presi sei acquisti, stiamo lavorando per il futuro. Bisogna guardare all’anno prossimo. Boateng? Mi dispiace per lui, ma si va avanti e ci sono state molte uscite. Domenica con la Juventus ci sarò, avremo un incontro con i bianconeri per vedere lo stadio, Barone e Pradè ci raggiungeranno direttamente a Torino. Abbiamo fatto un grande lavoro e sono molto stanchi. Stadio? A Bagno A Ripoli è passata la delibera per la Variante, voglio ringraziare il sindaco e tutti coloro che lo hanno reso possibile. Questo è un buon segno per Firenze. Ai tifosi voglio dire di avere fiducia, Iachini ha fatto 11 punti in 6 partite, sono contento e c’è grande fiducia in lui.