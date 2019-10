Commisso, lunga telefonata col sindaco di Bagno a Ripoli: complimenti e ringraziamenti

“Lunga telefonata tra il presidente Rocco Commisso e il sindaco Francesco Casini all’indomani dell’acquisto da parte della ACF Fiorentina dell’area di 25 ettari per il centro sportivo sul territorio di Bagno a Ripoli. Tra i due, una conversazione di circa mezzora. Il presidente, che attualmente si trova a New York, ha spiegato che ci teneva a complimentarsi personalmente con il sindaco e a ringraziarlo insieme allo staff del Comune di Bagno a Ripoli per il lavoro, la collaborazione e la celerità mostrata finora. Il presidente ha spiegato di essere “contentissimo” e si è detto convinto di aver fatto la scelta giusta per far crescere la Fiorentina e lasciare ai tifosi e a tutti i cittadini qualcosa di bello e importante. Il sindaco da parte sua ha ringraziato il presidente per aver scelto Bagno a Ripoli e si è detto certo che la Casa della Fiorentina diventerà un punto di riferimento e un esempio per i team a livello internazionale. Commisso ha ribadito la volontà di procedere alla realizzazione del centro sportivo in tempi veloci, “fast fast fast”. Il presidente e il sindaco si sono congedati con il desiderio di vedersi non appena Commisso tornerà a Firenze e di incontrarsi per un brindisi di festa per questo primo importantissimo traguardo”.