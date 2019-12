Commisso: “Le tre sconfitte non mi sono piaciute, ma siamo una famiglia. Montella…”

A margine della Hall of Fame viola ha parlato il presidente gigliato Rocco Commisso: “È una mia responsabilità essere qua ad onorare i grandi della Fiorentina, sono orgoglioso. Il momento è difficile, io sto guardando; ho avuto difficoltà in vita mia, non ho mai lasciato andare. Quando uno è in alto non deve pensare di rimanerci, ma neanche quando è in basso.

Le tre sconfitte non mi sono piaciute, siamo una squadra, una famiglia, lo hanno detto Montella e Pradè. Ognuno deve aiutare l’altro. A Montella ho detto che sono con loro, le partite si devono guardare una alla volta. Le mie responsabilità me le sono sempre prese, io ho dipendenti senza contratto, non li caccio e loro non se ne vanno. C’è una fiducia, un trust. E così funzioniamo noi.

Settimana decisiva per Montella? Considero quello che succede ogni volta. Ho invitato padre e fratello di Astori a vedere una partita con noi, domani non potevano. Io non so gli altri, parlo di me e della mia compagnia. Sono il più longevo CEO in America, è tutto merito di quelli che lavorano con me. Abbiamo cominciato un po’ male, la squadra è stata sfortunata col Napoli e non mi è piaciuta col Genoa. Poi bene, ma poche settimane fa eravamo a sinistra. Se avessimo vinto a Verona saremmo stati ottavi o noni oggi: una partita fa la differenza“.