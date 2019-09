Commisso, la carica alla squadra. Il presidente in ritiro prima della Juve

Arrivato ieri a in tarda serata a Firenze, Rocco Commisso non ha voluto far mancare il suo apporto alla squadra. Come scrive Tuttomercatoweb.com, il presidente viola ha chiesto al fido Joe Barone informazioni sulle condizioni della squadra in vista della sfida alla Juventus. In mattinata poi vivrà le ore a ridosso della partita in ritiro con la squadra, per caricarla in vista della gara più sentita dell’anno.