Commisso in cattedra: professore alla Columbia per un giorno

Rocco Commisso è stato invitato dalla Columbia University per tenere il classico discorso di fine corso di laurea, fissato per il 29 Aprile. Commisso, che ha conseguito una laurea in ingegneria industriale e ricerca operativa presso la scuola di ingegneria, consegnerà il suo messaggio come parte di una cerimonia di laurea virtuale del Class Day.

“È un grande onore essere invitato a parlare alla classe del 2021 nel 50 ° anniversario della mia laurea alla Columbia Engineering”, ha detto Commisso. “Questi studenti hanno resistito alla pandemia COVID e ora sono pronti per iniziare un nuovo capitolo della loro vita”