Commisso, in agenda incontri coi sindaci di Bagno a Ripoli e Firenze: il punto

Tuttosport in edicola oggi fa il punto sugli impegni di Rocco Commisso. Nei prossimi giorni il presidente della Fiorentina tornerà in Italia insieme a Joe Barone, in agenda ha un incontro col sindaco di Bagno a Ripoli. In quel comune la società ha acquistato i terreni per realizzare il centro sportivo. In seguito, Commisso incontrerà anche Dario Nardella per provare a risolvere la vicenda stadio che sta diventando sempre più complessa.