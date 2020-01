Commisso/1: “Ho avuto paura. Partita della svolta? Lo spero, con le piccole abbiamo fatto schifo”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro la Spal per 1-0:

Ho avuto paura. A Bologna abbiamo avuto sfortuna. I ragazzi si sono liberati di questa paura che avevano. Speriamo che il 2020 sia migliore del 2019. Sul piano del gioco abbiamo visto dei miglioramenti, ma ci vuole tempo, Iachini sta lavorando assai.

Ci tengo a fare bene per i tifosi che adorano la Fiorentina. Ho una grande responsabilità. Non si può andare sempre in campo con la paura. Sono venuto dall’America domandandomi quando mai avremmo vinto la prima. L’ultima volta che abbiamo vinto qui al Franchi è stato quando c’era il cardinale (si riferisce alla vittoria contro il Cittadella quando in tribuna c’era anche l’arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori, ndr).

Chiesa? Ho parlato un po’ con lui, lo vedo sfortunato. Si sbloccherà in futuro.

Cutrone? Si buttava dentro.

Partita della svolta? Lo spero. Abbiamo fatto bene con le grandi squadre e schifo con le piccole. Oggi abbiamo trovato la svolta, speriamo di continuare così, dobbiamo vincere questo tipo di partite.