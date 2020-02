Commisso guida la rivoluzione: Serie A stile Premier League, nascono le alleanze per il cambiamento

Rocco Commisso, insieme agli altri presidenti stranieri della Serie A, proporrà un nuovo modello di calcio? E’ quanto scrive stamani Il Corriere dello Sport. Il modello di riferimento è la Premier League, con maggiori ricavi per tutti. A traino di questo cambiamento le proprietà statunitensi che sono attirate dal calcio italiano come dimostrano le proprietà di Fiorentina, Milan, Roma e Bologna. Fra gli altri temi del cambiamento anche quello arbitrale: l’idea è quella di rendere i fischietti indipendenti, maggiormente pagati e fuori dalle logiche di potere. La figura di Nicchi viene vista ancora troppo ancora ad un calcio passato e il dibattito arbitrale non scalda molto oltre i confini nazionali. La sintonia fra le proprietà straniere potrebbe cambiare il nostro calcio, come spiega diffusamente l’articolo sul quotidiano.